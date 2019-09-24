Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок розпочала із перемоги парний турнір у китайському Ухані.
У матчі першого кола українка в дуеті з Абігейл Спірс з США в двох сетах обіграла пару Еллен Перес (Австралія) / Алісія Росольска (Польща).
У наступному раунді суперницями Кіченок та Спірч буде перша сіяна пара Се Шувей (Тайвань) / Барбора Стрицова (Чехія).
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Ухань (Китай), хард
Призовий фонд - $2,828,000
Перше коло парного розряду, 24 вересня
Надія Кіченок / Абігейл Спірс - Еллен Перес / Алісія Росольска - 6:3, 6:4
Нагадаємо, Ястремська програла у парному розряді в Ухані.
Раніше, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.