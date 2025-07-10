Виступ на Canadian Shield дався взнаки: Україна впала в оновленому рейтингу ФІФА

Сьогодні, 10 липня, відбулося оновлення рейтингу ФІФА, за підсумком якого Україна втратила одну позицію.

Про це йдеться на сайті асоціації.

З моменту останнього оновлення рейтингу "синьо-жовті" провели два матчі, обидва в межах товариського турніру Canadian Shield.

Там підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від Канади (2:4) та обіграли Нову Зеландію (2:1). В результаті цих виступів українська команда опустилася на 26-е місце.

У першій п'ятірці рейтингу ФІФА не було змін: лідером залишилася Аргентина, яку переслідують Іспанія та Франція. Португалія за рахунок виграшу Ліги націй-2025 обігнала Нідерланди та піднялася на шостий рядок.

Варто зазначити, що з усіх майбутніх суперників України у відборі на чемпіонат світу-2026 тільки Азербайджан опустився у рейтингу (став 122-м, був 119-м). Франція у свою чергу залишилася третьою, а Ісландія – 74-ю.

Рейтинг ФІФА (10 липня)

1 (1). Аргентина – 1885,36 очка;

2 (2). Іспанія – 1867,09;

3 (3). Франція – 1862,03;

4 (4). Англія – 1813,32;

5 (5). Бразилія – 1777,69;

...

26 (25). Україна – 1557,21.

ФІФА

Нагадаємо, що визначилось місце проведення першого гостьового матчу збірної України у відборі на ЧС-2026.

Раніше стало відомо, що гравець збірної України може продовжити кар'єру під керівництвом Жозе Моурінью.