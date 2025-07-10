Шахтар – Ільвес: відео голів матчу кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 10 липня, в словенській Любляні стартував європейський сезон для донецького Шахтаря у грі проти фінського Ільвеса.

Матч пройшов на стадіоні "Стожіце" і завершився ефектною перемогою "гірників" із рахунком 6:0.

У середині першого тайму Аліссон відзначився голом після того, як розібрався у штрафному майданчику із захисником і голкіпером.

Під завісу 45-хвилинки Еліас подвоїв рахунок у зустрічі після асисту Аліссона.

У другій половині гри Аліссон оформив вже дубль. Бразилець знову гарно відкрився під удар і точним ударом вразив ворота суперника.

Під завісу матчу Шахтар роззабивався, вколотивши ще три голи і довівши рахунок вже до непристойного. Аліссон став героєм матчу, відзначившись чотирма результативними діями.

На "Чемпіоні" також доступна текстова онлайн-трансляція.

На нашому сайті можна ознайомитися із заявкою донецького Шахтаря на перший поєдинок проти Ільвеса.