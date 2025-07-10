Легія здолала Актобе, АЕК Ларнака обіграла Партизан у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 10 липня, відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26.

Свій поєдинок зіграв донецький Шахтар, який не помітив фінський Ільвес. "Гірники" у Любляні здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0.

АЕК Ларнака з Кіпру вдома обіграла сербський Партизан. Команда, яка програє у цьому протистоянні, вилетить у другий раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з Олександрією.

Польська Легія завдяки голу Вагана Бічахчяна перемогла казахстанський Актобе – 1:0.

Ліга Європи-2025/26

Кваліфікація, 1 раунд, 10 липня

Сабах (Азербайджан) – Цельє (Словенія) 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 3 Шафранко, 1:1 – 7 Ковачевич, 2:1 – 18 Шафранко (пен), 2:2 – 48 Ковачевич, 2:3 – 90+3 Хрка

АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 67 Кабрера

Пакш (Угорщина) – ЧФР Клуж (Румунія) 0:0

Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Баяла, 2:0 – 19 Баяла, 3:0 – 74 Баяла, 4:0 – 79 Одеде

Левскі (Болгарія) – Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) 0:0

Шахтар (Україна) – Ільвес (Фінляндія) 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Аліссон, 2:0 – 43 Еліас, 3:0 – 48 Аліссон, 4:0 – 74 Кевін, 5:0 – 87 Педріньйо, 6:0 – 90 Невертон

Спартак Трнава (Словаччина) – Геккен (Швеція) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Ніуль

Легія (Польща) – Актобе (Казахстан) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 25 Бічахчян

Раніше відбулися перші матчі стартового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.