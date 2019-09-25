Українка здобула чергову переконливу перемогу

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено проходить суперниць на турнірі у китайському Ухані.

Українка у матчі третього кола перемогла представницю Росії Світлану Кузнєцову.

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. У першому сеті Світоліна зробила 2 брейка проти одного у росіянки. На початку другої партії суперниці обмінялися брейками (1-1), після чого українка взяла 5 із 6 геймів.

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Ухань (Китай), хард

Призовий фонд - $2,828,000

Третє коло, 25 вересня

Еліна Світоліна – Світлана Кузнєцова 6:4, 6:2

Раніше, Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу.

Нагадаємо, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.