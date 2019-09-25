Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено проходить суперниць на турнірі у китайському Ухані.
Українка у матчі третього кола перемогла представницю Росії Світлану Кузнєцову.
Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. У першому сеті Світоліна зробила 2 брейка проти одного у росіянки. На початку другої партії суперниці обмінялися брейками (1-1), після чого українка взяла 5 із 6 геймів.
Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5
Ухань (Китай), хард
Призовий фонд - $2,828,000
Третє коло, 25 вересня
Еліна Світоліна – Світлана Кузнєцова 6:4, 6:2
Раніше, Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу.
Нагадаємо, Ястремська у драматичному матчі перемогла американку.