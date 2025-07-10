Торпедо Кутаїсі здолав Ордабаси, результативна перемога Жальгіріса у кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 10 липня, відбулися матчі кваліфікації у Лізі конференцій сезону-2025/26.

У першій зустрічі ігрового дня Атлетик Ескальдес з Андорри на власному полі обіграв люксембурзький Ф91 Дюделанж.

Ліга конференцій-2025/26 – кваліфікація

1 раунд, перший матч, 10 липня

Атлетик Ескальдес (Андорра) – Ф91 Дюделанж (Люксембург) 2:0

Мегпіс (Гіблартар) – Пайде (Естонія) 2:3

Жальгіріс Каунас (Литва) – Пенібонт (Уельс) 3:0

СІК (Фінляндія) – Клаксвік (Фарерські острови) 1:2

Торпедо Кутаїсі (Грузія) – Ордабаси (Казахстан) 4:3

Наразі триває решта матчі 1-го туру кваліфікації.

Нагадаємо, що з другого раунду кваліфікації розпочнеться шлях Олександрії та Полісся у Лізі конференцій. Суперником срібного призера УПЛ-2024/25 стане невдаха пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія), а "вовки" зустрінуться з переможцем пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

Раніше відбулися перші матчі стартового раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.