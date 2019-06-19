Цуренко поступилася американці на турнірі в Бермінгемі

Друга ракетка України Леся Цуренко у першому колі Nature Valley Classic, який проходить в Бірмінгемі, програла американці Дженіфер Бреді.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Ще у першому сеті американці вдалося нав'язати свою гру та змушувати українку помилятися 3:6. Другий сет нічим не відрізнився від першого і Лесі не вдалося створити свою гру на корті — рахунок 3:6. У підсумку Бреді зробивши 7 ейсів та допустивши всього 2 подвійні помилки впевнено перемогла українку.
Nature Valley Classic - Premier. Призовий фонд - $1,006,263
Бірмінгем, Велика Британія
Жінки. Хард
Перше коло. 19 червня
Леся Цуренко - Дженіфер Бреді 3:6, 3:6
Напередодні Еліна Світоліна сенсайційно поступилася росіянці Гаспарян та припинила боротьбу в Бірмінгемі.
Джерело - Чемпіон.