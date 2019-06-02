Кіченок поступилася в 1/8 змішаного турніру Roland Garros

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з мексиканцем Сантьяго Гонсалесом не зуміла вийти до чвертьфіналу змішаного турніру Ролан Гаррос. У матчі 1/8 фіналу українсько-мексиканський тандем поступився французькому дуету Бенжамін Бонзи / Амандін Есс.

Зустріч тривала 1 годину і 20 хвилин. У першому сеті Кіченок і Гонсалес зробили один брейк і перемогли 6:3. У другій партії українсько-мексиканська пара вела 4:2, але втратила перевагу і програла 5:7. На вирішальному тай-брейку сильнішими виявилися представники Франції - 10:4.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Парний розряд

1/8 фіналу

Амандін Есс / Бенжамін Бонза (Франція) - Людмила Кіченок / Сантьяго Гонсалес (Україна / Мексика) 3:6, 7:5, 10:4

Відзначимо, що для Людмили це був другий матч за день. Раніше українка в парі з Оленою Остапенко з Латвії вийшла в 1/4 фіналу парного турніру Ролан Гаррос.

У змішаному турнірі продовжує виступи Надія Кіченок. Українка в парі з пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши вже пробилася до чвертьфіналу змагань.

Джерело - Чемпіон.