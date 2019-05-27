Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA

Стали відомі нові розклади оновленого рейтингу WTA, в якому українські тенісистки досягли певних успіхів.

Відзначимо історично високе місце для Даяни Ястремської, яка напередодні Ролан Гаррос виграла турнір в Страсбурзі. Тепер вона займає 32-е місце.

Величезний стрибок зробила Марта Костюк, в тому ж Страсбурзі добралася до стадії 1/4 фіналу. 16-річна тенісистка піднялася на 58 позицій і тепер займає 206 рядок.

На одну сходинку піднялася Ангеліна Калініна, на три - Завацька, а ось Козлова і Лопатецька опустилися на декілька позицій.

Еліна Світоліна залишилася на колишній сходинці і займає 9 позицію.

Рейтинг WTA

27 травня

1. Наомі Осака (Японія, 6486)

2. Кароліна Плішкова (Чехія, 5685)

3. Симона Халеп (Румунія, 5533)

4. Кікі Бертенс (Нідерланди, 5405)

5. Анжелік Кербер (Німеччина, 5095)

6. Петра Квітова (Чехія, 5055)

7. Слоан Стівент (США, 4552)

8. Ешлі Барті (Австралія, 4420)

9. Еліна Світоліна (Україна, 3967)

10. Серена Вільямс (США, 3521)

...

27. Леся Цуренко (Україна, 1767)

32. Даяна Ястремська (Україна, 1579, +10)

67. Катерина Козлова (Україна, 840, -1)

151. Ангеліна Калініна (Україна, 394, +1)

202. Катаріна Завацька (Україна, 285, +3)

206. Марта Костюк (282, +58)

230. Дар`я Лопатецкая (254, -2)

288. Валерія Страхова (Україна, 175)

Джерело - Чемпіон.