Мій профіль
Ястремська - Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 09:26 1181
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 15:51 250
Катар - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:30 181
Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros
Сьогодні 12:11 376
Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Сьогодні 11:51 1693
Катар - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 1468
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 6743
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 00:00 4126
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Вчора 19:39 3082 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 13:48 4027
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Блог Неймовірне промо фінальної серії НХЛ 224
15:51 Теніс Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA 250
15:31 Баскетбол Тренер Торонто очолить збірну Канади на чемпіонаті світу з баскетболу 140
15:30 Футбол Катар - Україна: онлайн-трансляція 181
15:27 Блог Коноплянка виконав бісіклету на тренуванні збірної 478
15:15 Блог За який топ-клуб міг грати Ярмоленко, вечеря з Анчелотті, дружба з Шевченком - Бомбардир 523
15:11 Футбол Шевченко викликав до збірної України 34-річного голкіпера 901
14:51 Футбол Неймар хоче отримувати 1,3 млн євро в Реалі 1005
14:31 Футбол Зінченко: Манчестер Сіті цікавився гравцем Динамо 1086
14:11 Футбол Дентіньйо - найкращий гравець 31 туру УПЛ 227
13:51 Футбол Вернидуб визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ 252
13:31 Футбол Президент Баварії порадив Боатенгу піти з клубу 498
13:11 Футбол Україна - Катар: дивитися онлайн матч чемпіонату світу 356
12:51 Футбол Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів 1701
12:31 Футбол Ахметов: У нас є Донбас Арена, навіщо нам новий стадіон? 783
12:11 Теніс Стаховський - Сімон: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 376
11:51 Футбол Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 1693
11:31 Веслування Українські веслувальники завоювали вісім медалей на першому етапі Кубка світу 304
11:11 Бокс Усик повернеться на ринг у вересні 659
10:54 Футбол Екс-тренер Шахтаря очолить грецький АЕК 1441
10:40 Теніс Ястремська - Суарес Наварро: прогноз букмекерів на матч Roland Garros 1165
10:21 Бокс Далакян отримає гонорар у криптовалюті 552
10:11 Гандбол Мотор завоював Кубок України з гандболу 398
09:51 Теніс Стаховський зіграє проти Сімона у першому колі Roland Garros 408
09:38 Футбол Шейх з ОАЕ може стати новим власником Ньюкасла 434

Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA

Сьогодні 15:51 250 0
Рекорд Ястремської і феноменальний прорив Костюк. Оновлений рейтинг WTA

Стали відомі нові розклади оновленого рейтингу WTA, в якому українські тенісистки досягли певних успіхів.

Відзначимо історично високе місце для Даяни Ястремської, яка напередодні Ролан Гаррос виграла турнір в Страсбурзі. Тепер вона займає 32-е місце.

Величезний стрибок зробила Марта Костюк, в тому ж Страсбурзі добралася до стадії 1/4 фіналу. 16-річна тенісистка піднялася на 58 позицій і тепер займає 206 рядок.

На одну сходинку піднялася Ангеліна Калініна, на три - Завацька, а ось Козлова і Лопатецька опустилися на декілька позицій.

Еліна Світоліна залишилася на колишній сходинці і займає 9 позицію.

Рейтинг WTA

27 травня

1. Наомі Осака (Японія, 6486)

2. Кароліна Плішкова (Чехія, 5685)

3. Симона Халеп (Румунія, 5533)

4. Кікі Бертенс (Нідерланди, 5405)

5. Анжелік Кербер (Німеччина, 5095)

6. Петра Квітова (Чехія, 5055)

7. Слоан Стівент (США, 4552)

8. Ешлі Барті (Австралія, 4420)

9. Еліна Світоліна (Україна, 3967)

10. Серена Вільямс (США, 3521)

...

27. Леся Цуренко (Україна, 1767)

32. Даяна Ястремська (Україна, 1579, +10)

67. Катерина Козлова (Україна, 840, -1)

151. Ангеліна Калініна (Україна, 394, +1)

202. Катаріна Завацька (Україна, 285, +3)

206. Марта Костюк (282, +58)

230. Дар`я Лопатецкая (254, -2)

288. Валерія Страхова (Україна, 175)

Джерело - Чемпіон.

#WTA, #оновлений рейтинг, #українські тенісистки
Коментарі ()