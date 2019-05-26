Ястремська - єдина українка, яка виграла турнір WTA в поточному сезоні

Даяна Ястремська завоювала трофей турніру серії WTA International в Страсбурзі, Франція, який став її другим в сезоні після Хуахіну в Таїланді.

Ястремська продовжує залишатися єдиною українкою, яка перемагала на турнірах WTA в поточному сезоні.

На старті сезону у Лесі Цуренко був шанс завоювати трофей Premier в Брісбені, але в фіналі вона поступилася Кароліні Плішкова в трьох сетах.

У свою чергу, перша ракетка України Еліна Світоліна в поточному сезоні тричі зупинялася на стадії півфіналу - Доха (Premier), Дубай (Premier 5), Індіан-Уеллс (Premier Mandatory), а також виходила в чвертьфінал Australian Open.

Минулий сезон з трофеями завершили Світоліна (4), Цуренко (1), Ястремська (1).

Джерело - Xsport.