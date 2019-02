Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді

Українська тенісистка Даяна Ястремська у фіналі турніру в Хуа Хіні протистояла австралійці хорватського походження Айлі Томлянович.

Матч тривав 2 години і 25 хвилин. У першому сеті наша співвітчизниця святкувала впевнену перемогу - 6:2. А вже у другому австралійка зробила камбек з ідентичним рахунком.

Третій сет став найдраматичнішим у цьому матчі. Спочатку здавалося, що Ястремська вже втратила всі шанси на тріумф. За рахунку 2:0, подальші п'ять геймів Даяна програла — 2:5. А вже наступні чотири гейми схилила на свою користь — 6:5. Втім тай-брейку уникнути не вдалося. У валідольному протистоянні перемогу все ж здобула Ястремська — 7:3 на тай-брейку.

The @ThailandOpenHH trophy is yours, @D_Yastremska! 🏆

She overpowered Tomljanovic 6-2, 2-6, 7-6. pic.twitter.com/HO0HEgazfp