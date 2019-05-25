Українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі, здолавши у фіналі француженку Каролін Гарсію з рахунком 6:4, 5:7, 7:6(3).

Тривалість протистояння склала 2 годину 56 хвилин.

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Internationaux de Strasbourg - International

грунт, одиночний розряд

Призовий фонд $250,000

фінал

25 травня

Даяна Ястремска - Каролін Гарсія 6-4, 5-7, 7:6(3)

Нагадаємо, що до цього у півфіналі Ястремська розібралася з 11-им номером у рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.