Українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі, здолавши у фіналі француженку Каролін Гарсію з рахунком 6:4, 5:7, 7:6(3).
Тривалість протистояння склала 2 годину 56 хвилин.
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Internationaux de Strasbourg - International
грунт, одиночний розряд
Призовий фонд $250,000
фінал
25 травня
Даяна Ястремска - Каролін Гарсія 6-4, 5-7, 7:6(3)
Нагадаємо, що до цього у півфіналі Ястремська розібралася з 11-им номером у рейтингу WTA.
Джерело - Чемпіон.