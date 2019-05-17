ATP серйозно покарає Кірйоса за поведінку на турнірі в Римі

Асоціація тенісистів-професіоналів винесла вердикт у справі про неналежну поведінку 24-річного австралійця Ніка Кірйоса під час Мастерсу в Римі.

Про це повідомив журналіст New York Times Крістофер Кларі.

ATP наклала на тенісиста штраф в розмірі 20 тисяч євро, а також позбавила його 45 здобутих очок на турнірі. Також Кірйос втратить призові в розмірі 33 635 євро і покриє витрати на своє проживання під час змагань.

Нагадаємо, в матчі другого кола Кірйос залишився незадоволений рішенням судді, після чого зламав ракетку, викинув на корт стілець, зібрав сумку і пішов.

Також, Маррея посвятили в лицарі.

Джерело - sport.ua.