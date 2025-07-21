Нам уже не виграти цю війну: Чісора готовий провести бій з Усиком в Україні
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) виявив бажання провести бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) в Україні.
Про це він заявив у коментарі Ring Magazine.
"Цей український хлопець переміг нас, британців. Двічі здолав Ф’юрі. Джошуа та Дюбуа. Якщо чесно, то ми конкретно об******ся. Тепер нам уже не виграти цю війну. Усик боксує неймовірно. У кожен момент чітко знає, що робить.
Мені трохи шкода Дюбуа. У нього був шанс, проте він ним не скористався. Все дуже просто. Якщо хочеш бути вбивцею – будь готовий битися з вбивцями. Усик згадував багато імен. Подивимось, як буде. Я б побився з ним в Україні", – заявив Чісора.
Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.
Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.