Нам уже не виграти цю війну: Чісора готовий провести бій з Усиком в Україні

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) виявив бажання провести бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) в Україні.

Про це він заявив у коментарі Ring Magazine.

"Цей український хлопець переміг нас, британців. Двічі здолав Ф’юрі. Джошуа та Дюбуа. Якщо чесно, то ми конкретно об******ся. Тепер нам уже не виграти цю війну. Усик боксує неймовірно. У кожен момент чітко знає, що робить.



Мені трохи шкода Дюбуа. У нього був шанс, проте він ним не скористався. Все дуже просто. Якщо хочеш бути вбивцею – будь готовий битися з вбивцями. Усик згадував багато імен. Подивимось, як буде. Я б побився з ним в Україні", – заявив Чісора.