Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі

Австралійський тенісист Нік Кірйос дискваліфікований з престижного ґрунтового турніру в Римі.

Суддя дискваліфікував Ніка Кірйоса в третій партії проти Каспера Рууда через неспортивну поведінку.

Австралійцю, якому до цього були винесені попередження, був зарахований штрафний гейм після зворотного брейку суперника на старті вирішального сету.

Кірйос був незадоволений, що люди на трибунах продовжують ходити під час його подачі й почав кричати на глядачів. Тенісист спочатку вдарив ракеткою об корт, а потім викинув на майданчик стілець.

Джерело - Чемпіон.

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