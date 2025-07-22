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Каденко підтвердив плани Миная знятися з Першої ліги

Олег Дідух — 22 липня 2025, 14:36
Каденко підтвердив плани Миная знятися з Першої ліги
Олександр Каденко
УАФ

Президент Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) Олександр Каденко заявив, що Минай планує відмовитися від участі у Першій лізі сезону-2025/26.

Слова Каденка наводить Sport.ua.

"Вчора було отримано офіційного листа від ФК Минай, в якому зазначається, що закарпатці збираються призупинити участь в змаганнях під егідою ПФЛ.

Згідно Регламенту їх замінює команда, яка за підсумками минулого сезону посіла 14 місце в Першій лізі й поступилася в раунді плей-оф. Йдеться про Металург. Ми вже звернулися до запоріжців із запитом, чи готові вони знову виступати в першому дивізіоні. Попередня домовленість є. Найближчим часом повинні отримати офіційну відповідь, а вже на завтрашньому засіданні Центральної Ради буде затверджено остаточний список учасників", – заявив глава ПФЛ.

Протягом літа з'являлась інформація про те, що Минай через фінансові труднощі не зможе взяти участь у наступному розіграші Першої ліги, але наразі це жоден з керівників колективу не підтвердив та не заперечив.

Команду було засновано у 2015 році, а у сезоні-2020/21 закарпатці дебютували в УПЛ. За підсумками кампанії-2023/24 Минай вилетів до Першої ліги.

На початку липня повідомлялося про злиття Миная з Ужгородом.

Олександр Каденко Минай Чемпіонат України, Перша ліга

Олександр Каденко

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