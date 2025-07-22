Руйнування та біль – наша реальність: дворазова чемпіонка Європи розкритикувала ФІДЕ за допуск росіян

Дворазова чемпіонка Європи та українська гросмейстерка Наталія Жукова відреагувала на рішення ФІДЕ допустити росіян до командного чемпіонату світу в нейтральному статусі.

Своїми думками шахістка поділилась у Facebook.

"Факт 1. На фото Одеса після чергової атаки російської федерації на мирне місто. Руйнування, біль, втрати – це наша реальність.

Суспільне Одеса

Факт 2. Я, Наталія Жукова, міжнародний гросмейстер, дворазова чемпіонка Європи, чемпіонка світу та Європи у складі збірної команди України, продовжую жити, працювати та готуватися до турнірів тут, в Україні, попри війну.

Факт 3. 18 липня 2025 року Міжнародна федерація шахів FIDE – International Chess Federation прийняла безпрецедентне рішення: допустити жіночу збірну російської федерації до командного чемпіонату світу в Лінаресі, Іспанія, який має відбутися у листопаді 2025 року, під прапором FIDE. FIDE заявляє, що це відповідає рекомендаціям МОК щодо "нейтральних спортсменів", за умови відсутності заперечень від МОК.

Факт 4. Але МОК чітко забороняє участь команд російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, дозволяючи лише індивідуальну участь як нейтральних атлетів за суворими умовами (зокрема, відсутність підтримки війни та зв’язків із військовими структурами). Рішення FIDE суперечить пункту 3.1 рекомендацій МОК від 28 березня 2023 року, який забороняє участь національних команд країн-агресорів, а також ігнорує принципи перевірки нейтральності, адже російська федерація систематично підтримує війну проти України. Скажіть, може, я щось пропустила, сидячи в бомбосховищі? Війна закінчилася? Чи світ уже забув, як четвертий рік поспіль російські ракети знищують наші міста, наші життя?", – написала Жукова.

Своє звернення до функціонерів федерації гросмейстерка підсумувала закликом скасувати рішення та поставила декілька риторичних питань.

"Шахи – це гра честі. Де честь у цьому рішенні?! Закликаю FIDE, МОК та всіх, хто цінує справедливість, переглянути це ганебне рішення. Ми, українці, граємо за свободу. А за що граєте ви?!", – додала Жукова.

Зазначимо, що сама шахістка є дворазовою чемпіонкою Європи (2000, 2015), а у складі збірної України вигравала шахову Олімпіаду (2006), золото та бронзу чемпіонату світу.

Російських шахістів почали відсторонювати від змагань під егідою ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, Міжнародна федерація шахів виключила російські збірні з шахових змагань та ввела заборону на використання російського прапора, гімну та офіційних представників на всіх міжнародних змаганнях.

Тут варто зазначити, що попри повноваження усувати шахістів із відверто провоєнною позицією, Сергєй Карякін, відбувши піврічну дискваліфікацію на початку повномасштабної війни, формально може брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Раніше у мережі з'явилось відео, як президент ФІДЕ Аркадій Дворкович потиснув руку військовому так званої "ДНР".