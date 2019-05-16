У Букінгемському палаці посвятили в лицарі шотландського тенісиста, колишню першу "ракетку" світу в одиночному розряді Енді Маррея.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті Королівської родини.

"Сер Енді Маррей отримує лицарський титул від принца Вельського на сьогоднішній церемонії в Букінгемському палаці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, церемонія посвяти в лицарі відбулася за більш ніж два роки після того, як він був удостоєний титулу.

За словами 32-річного Маррея, він ним дуже пишається. Тенісист також сказав, що хотів би, аби поряд з ним на церемонії була його родина, однак обидві доньки замалі для цього, тому чекатимуть на нього вдома, пише ВВС.

"Я покажу їм орден, коли повернуся додому", - сказав Маррей.

Він планує завершити кар'єру після цьогорічного Вімблдону через травму.

Раніше Маррею встановлять статую на Wimbledon.

Джерело - ukrinform.