Одразу чотири тенісистки віком до 20 років поборються за участь у третьому колі на престижному турнірі в Маямі.

17-річна Аманда Анісімова обіграла Андреа Петкович, 18-річна Даяна Ястремська перемогла Катерину Александрову, а 19-річна Маркета Вондроушова була сильнішою за Барбору Стрицову.

Крім них, до другого кола вийшла чинна чемпіонка юніорського US Open 17-річна китаянка Ван Сіюй. Вона перемогла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг і вперше в кар'єрі виграла матч основної сітки WTA за межами Китаю.

17yo Wang Xiyu, reigning US Open girls champion, defeats Monica Puig 63 61, to earn her 3rd Top 100 win and 1st MD win outside of China.



4 teen winners today @MiamiOpen, with Andreescu to play in 30 min.:



Anisimova d. Petkovic

Yastremska d. Alexandrova

Vondrousova d. Strycova