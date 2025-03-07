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Можлива суперниця Костюк знялася зі змагань в Індіан-Веллсі

Станіслав Матусевич — 7 березня 2025, 12:17
Можлива суперниця Костюк знялася зі змагань в Індіан-Веллсі
Паула Бадоса
Getty images

Іспанська тенісистка Паула Бадоса (10) напередодні свого стартового матчу на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі знялася зі змагань.

Причиною стала травма попереку, через яку Бадоса відмовилася від продовження чвертьфінального поєдинку минулого тижня у Мериді проти австралійки Дар'ї Севілл.

Іспанка ставала переможницею турніру в Індіан-Веллсі у 2021 році.

У основній сітці змагань Паулу замінить німкеня українського походження Єва Лис (78). У матчі другого кола вона зустрінеться з Керолайн Доулгайд (73, США).

Зняття Бадоси може зіграти на руку Марті Костюк (24), адже саме з десятою ракеткою світу українка могла зустрітися у третьому колі змагань.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Індіан-Веллсі Костюк зіграє проти Робін Монтгомері (107, США).

BNP Paribas Open Індіан-Веллс Паула Бадоса WTA 1000

BNP Paribas Open

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