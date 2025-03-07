Можлива суперниця Костюк знялася зі змагань в Індіан-Веллсі

Іспанська тенісистка Паула Бадоса (10) напередодні свого стартового матчу на турнірі серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі знялася зі змагань.

Причиною стала травма попереку, через яку Бадоса відмовилася від продовження чвертьфінального поєдинку минулого тижня у Мериді проти австралійки Дар'ї Севілл.

Іспанка ставала переможницею турніру в Індіан-Веллсі у 2021 році.

У основній сітці змагань Паулу замінить німкеня українського походження Єва Лис (78). У матчі другого кола вона зустрінеться з Керолайн Доулгайд (73, США).

Зняття Бадоси може зіграти на руку Марті Костюк (24), адже саме з десятою ракеткою світу українка могла зустрітися у третьому колі змагань.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру в Індіан-Веллсі Костюк зіграє проти Робін Монтгомері (107, США).