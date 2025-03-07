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З Ярмоленком та Назариною: Ребров оголосив список гравців на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії

Олексій Мурзак — 7 березня 2025, 18:27
З Ярмоленком та Назариною: Ребров оголосив список гравців на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії
Сергій Ребро
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До основного списку ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (Плімут, Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Георгій Бущан (Аль-Шабаб Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток (Остін, США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – Динамо Київ), Дмитро Криськів (Шахтар Донецьк), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина).

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Раніше Ребров оцінив готовність національної команди до матчу плейоф Ліги націй.

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