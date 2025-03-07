Один стрибок – і ми у фіналі: Магучіх провела найкоротшу кваліфікацію у кар'єрі

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх, яка стала єдиною українкою, що змогла кваліфікуватися у фінал зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, провела найкоротшу для себе кваліфікацію у кар'єрі.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Найкоротша кваліфікація у кар'єрі? Так, один стрибок – і ми у фіналі. Але я дуже довго чекала, бо початкова висота була 1.75 м, а я, зазвичай, починаю 1.90-1.92 м. А тут ми вирішили почати з 1.89 м, щоб не переохолоджуватися і бути у формі.

Проте я все ж думала, що буде другий стрибок на 1.92 м, але оскільки нас залишилося дев'ять, і там проходила кваліфікація у штовханні ядра, нам сказали: "Вас дев'ять – все, йдіть відпочивати і будете у фіналі стрибати", – сказала Магучіх.

Як відомо, Ярослава пропустила три стартові планки у кваліфікації Євро-2025 у приміщенні. Українська стрибунка розпочала змагання на висоті 1.89 м, взяла її з першої спроби – цього вистачило для виходу у фінал, який відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.