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Усика застерегли від поєдинку проти чемпіона світу

Олександр Булава — 7 березня 2025, 17:03
Усика застерегли від поєдинку проти чемпіона світу
Дюбуа та Усик
Getty Images

Колишній чемпіон Карл Фроч вважає, що володарю поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександру Усику (23−0, 14 КО) не потрібний бій проти британця Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Цитує боксера Secondsout.

"Якщо Усик боксуватиме з Дюбуа і виконає завдання, то може вішати рукавички. Ти досягнув всього, а потім дав Дюбуа шанс відновити свою репутацію після того низького удару в корпус і поставив крапку у всіх питаннях.

Ти боксуватимеш з хлопцем, який набагато молодший та має чимало досвіду. Це сміливий крок з боку Усика, але йому вже нічого доводити", – розповів Фроч.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

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