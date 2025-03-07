Усика застерегли від поєдинку проти чемпіона світу

Колишній чемпіон Карл Фроч вважає, що володарю поясів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександру Усику (23−0, 14 КО) не потрібний бій проти британця Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Цитує боксера Secondsout.

"Якщо Усик боксуватиме з Дюбуа і виконає завдання, то може вішати рукавички. Ти досягнув всього, а потім дав Дюбуа шанс відновити свою репутацію після того низького удару в корпус і поставив крапку у всіх питаннях. Ти боксуватимеш з хлопцем, який набагато молодший та має чимало досвіду. Це сміливий крок з боку Усика, але йому вже нічого доводити", – розповів Фроч.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.