Козлова програла у фіналі кваліфікації на турнірі в Маямі

Українка не змогла повторити своє найкраще досягнення на цих змаганнях

Катерина Козлова не змогла пробитися до основної сітки турніру серії Premier Mandatory - Miami Open.

У фіналі кваліфікації вона поступилася Моніці Нікулеску з Румунії. Тенісистки провели на корті півтори години. У кожному сеті Козлова програла по два гейми на своїй подачі, а сама зробила один брейк за гру.

Для дівчат це другий очний матч. 2015 року українка взяла у Нікулеску три гейми в їх поєдинку на турнірі ITF у Франції. Катерина Козлова вчетверте зіграла у кваліфікації Miami Open. Лише 2015 року Катерині вдалося пройти в основну сітку, де вона зазнала поразки в першому колі.

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Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 9,035,428

Кваліфікація. Фінал

Моніка Нікулеску — Катерина Козлова 6:2, 6:4

Нагадаємо, Стаховський вибув з парної сітки змагань у Франції.

Тим часом Світоліна відкрила благодійний фонд.

Джерело - Чемпіон.