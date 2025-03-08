Київ Кепіталз прийме Шторм у матчі плейоф чемпіонату України

У суботу, 8 березня, розпочне боротьбу другу пара плейоф за вихід у фінал. Київ Кепіталз на домашньому майданчику прийме одеський Шторм.

Столичний клуб вперше розпочне серію матчів на виліт як команда з вищим рейтингом. Кепіталз за підсумками регулярного чемпіонату набрали 67 очок й всього одним балом поступилися переможцю – Соколу. Водночас одесити дебютують у плейоф, куди кваліфікувались з третього місця.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 8 березня

16:00 Київ Кепіталз – Шторм (Одеса)

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх матчів серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Напередодні чинний чемпіон України Сокіл програв Кременчуку в першому матчі плейоф чемпіонату України.