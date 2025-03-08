Президент ЮКСА прокоментував ситуацію із футболістом, якого підозрювали у здачі матчу
Президент ЮКСА Сергій Леснік прокоментував ситуацію навколо ексфутболіста команди Дмитра Махнєва, якого підозрюють у здачі матчу.
Слова функціонера наводить Український футбол.
"Я вам скажу так: ЮКСА ніяк не працювала й не буде працювати з суддями, ми не радимо навіть наших гравцям робити ставки на будь-які спортивні події, ми не стимулюємо ніяк інші команди, мовляв, "відберіть очки у наших конкурентів, а ми віддячимо". Все це – не про ЮКСА. Ніякої кулуарщини.
Він проходив два тести на детекторі, після чого ми розірвали з ним трудову угоду. Чому і через які причини? Вибачте, але це конфіденційна інформація", – розповів Леснік.
Махнєв цього сезону за клуб відіграв 15 поєдинків у Першій лізі, забив 2 гола та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює його в 150 тисяч євро.
Нагадаємо, на тлі цього скандалу ЮКСА розірвала контракт з футболістом.
Раніше повідомлялось, що представник Першої ліги може підписати сина легендарного Ромаріо.