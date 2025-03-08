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Бартулович – про перемогу над Оболонню: Очікували важкого матчу

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 10:53
Бартулович – про перемогу над Оболонню: Очікували важкого матчу
Младен Бартулович
Карпати

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу команди над Оболонню в матчі 20 туру УПЛ, подякувавши команді за цей виступ.

Слова фахівця наводить пресслужба "чорно-білих".

"Дуже важлива для нас перемога. Вітаю всіх уболівальників нашої команди. Розуміли, що Оболонь добре стартувала в другій частині. Очікували важкого матчу.

Трохи нервово він склався. Перемагали 2:0, пропустили. Останні хвилини були складні, нервові. Але надважливою була саме перемога, саме результат. Дякую команді за гру", – розповів Бартулович.

Окрім того, хорватський спеціаліст висловився про кадрову ситуацію напередодні зустрічі із київським Динамо.

"Важка кадрова ситуація. Орендовані грати не зможуть. Інші – готуються. Готується й Роман Вантух. Будківський? Пилип погано себе почував вчора. Не стали ризикувати. Горбач грав і добре відпрацював", – резюмував Бартулович.

За підсумками 20 турів Зоря розмістилась на шостому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.

Наступний поєдинок луганці зіграють проти Динамо – зустріч відбудеться 11 березня, а стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступний відеоогляд матчу Зорі та Оболоні.

Младен Бартулович Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

Младен Бартулович

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