Бартулович – про перемогу над Оболонню: Очікували важкого матчу
Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу команди над Оболонню в матчі 20 туру УПЛ, подякувавши команді за цей виступ.
Слова фахівця наводить пресслужба "чорно-білих".
"Дуже важлива для нас перемога. Вітаю всіх уболівальників нашої команди. Розуміли, що Оболонь добре стартувала в другій частині. Очікували важкого матчу.
Трохи нервово він склався. Перемагали 2:0, пропустили. Останні хвилини були складні, нервові. Але надважливою була саме перемога, саме результат. Дякую команді за гру", – розповів Бартулович.
Окрім того, хорватський спеціаліст висловився про кадрову ситуацію напередодні зустрічі із київським Динамо.
"Важка кадрова ситуація. Орендовані грати не зможуть. Інші – готуються. Готується й Роман Вантух. Будківський? Пилип погано себе почував вчора. Не стали ризикувати. Горбач грав і добре відпрацював", – резюмував Бартулович.
За підсумками 20 турів Зоря розмістилась на шостому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 28 очок.
Наступний поєдинок луганці зіграють проти Динамо – зустріч відбудеться 11 березня, а стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.
Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступний відеоогляд матчу Зорі та Оболоні.