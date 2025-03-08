Бартулович – про перемогу над Оболонню: Очікували важкого матчу

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу команди над Оболонню в матчі 20 туру УПЛ, подякувавши команді за цей виступ.

Слова фахівця наводить пресслужба "чорно-білих".

"Дуже важлива для нас перемога. Вітаю всіх уболівальників нашої команди. Розуміли, що Оболонь добре стартувала в другій частині. Очікували важкого матчу.



Трохи нервово він склався. Перемагали 2:0, пропустили. Останні хвилини були складні, нервові. Але надважливою була саме перемога, саме результат. Дякую команді за гру", – розповів Бартулович.