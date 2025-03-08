Історія дня. Нокаутував Кличка, трагічно загинув, а його родина отримала фінансову допомогу від українських братів

8 березня 2003 року в німецькому Ганновері чемпіон світу за версією WBO Володимир Кличко був цілком несподівано нокаутований у другому раунді претендентом з ПАР Коррі Сандерсом. Через рік Коррі екзаменував Віталія Кличка і старшому з братів знадобилося проявити всі свої здібності, щоб ситуація не повторилася.

У фіналі цієї дуже сумної історії родина Сандерса на похоронах Коррі щиро дякувала братам Кличкам за фінансову допомогу.

Ганебна пляма в бізнес-кар’єрі Трампа

У Німеччині на початку березня 2003 року повернення 26-річного чемпіона світу WBO Володимира Кличка чекали майже рік.

До цього українець двічі поспіль бився в США. 29 червня 2002 року провів четвертий захист свого чемпіонського титулу проти американця Рея Мерсера. Цей поєдинок відбувся в Trump Taj Mahal – закладі, власником якого був чинний президент США Дональд Трамп. Казино було урочисто відкрито Трампом в 1990 році, загальна вартість будівництва склала майже 1 мільярд доларів.

Стоп-кадр з відео YouTube-канал Inside Edition

У підсумку Trump Taj Mahal стала ганебною плямою в бізнес-кар’єрі чинного президента США. Заклад опинився на межі закриття у 2014 році, оскільки його материнська компанія пройшла через банкрутство. У 2015 році казино визнало, що роками "навмисно порушувало" правила боротьби з відмиванням грошей і було оштрафовано на 10 мільйонів доларів. Це був найвищий штраф, який коли-небудь застосовувався федеральним урядом США проти казино. 3 серпня 2016 було оголошено, що Trump Taj Mahal закривається, оскільки він щомісяця втрачав мільйони доларів.

Казино було закрито 10 жовтня 2016 року. 1 березня 2017 року об'єкт придбало плем’я семінолів із Флориди через свій бренд Hard Rock International, перетворивши Trump Taj Mahal на Hard Rock Hotel and Casino. Відкриття закладу з новою назвою відбулося 27 червня 2018 року і зараз там продовжують проводити чемпіонські бої з професійного боксу.

29 червня 2002 року Володимир Кличко не мав уявлення про подальшу долю Trump Taj Mahal. Український боксер традиційно вийшов на ринг і зробив свою звичну роботу – нокаутував Рея Мерсера в 6-му раунді. А вже 7 грудня 2002 року в Mandalay Bay в Лас-Вегасі впевнено провів п’ятий захист титулу проти Джаміля Маклайна – кут американця зупинив побиття в 10-му раунді.

Це були чергові кроки для заповітного завдання, які брати Клички ставили перед собою, але чомусь соромились озвучували в медіа – підкорити Америку. Так само, як вони підкорили Німеччину, де на той час вже були зірками першої величини.

Здавалося, що це питання – лише справа часу. Після ефектної перемоги над Маклайном американський телеканал НВО підписав угоду на трансляцію 9 наступних боїв Володимира. Більшість експертів боксу вважала Кличка-молодшого наступним домінантним чемпіоном в гевівейті.

Жорстоке побиття Кличка

При цьому брати Клички не могли ігнорувати Німеччину, де мали чималі рекламні контракти та угоду з місцевим телебаченням. Тому вже за три місяці після бою з Маклайном Володимир проводив свій шостий захист титулу WBO. В суперники тодішній німецький менеджмент підібрав Коррі Сандерса з ПАР.

За майже три роки до цього Коррі провів тільки 3 раунди (!). 3 листопада 2001 року Сандерс в невеличкому шахтарському містечку Браклан, що в передмісті Йоганнесбурга, у 1-му раунді нокаутував американця Майкла Шпротта.

Наступного разу південноафриканець вийшов у ринг за рік, коли в Оклахома-Сіті вже у другому раунді нокаутував ще одного американця Отіса Тісдале.

Щоправда, з більш якісною опозицією у Сандерса виникали проблеми. 20 травня 2000 року в Атлантік-Сіті Коррі поступився технічним нокаутом у 7-му раунді американцю Хасиму Рахману. Тодішній менеджмент Кличка (у братів на той час діяв контракт з німецькою компанією Універсум Бокс Промоушен на чолі з Клаусом-Петером Колем) був упевнений, що Сандерс не являє серйозної небезпеки для українця. І дуже помилився.

У Ганновері на Preussag Arena подивитися повернення Кличка зібралися 11 500 глядачів, а телетрансляцію бою дивилися 9,15 мільйона німців.

Сенсаційна поразка Володимира Кличка від Коррі Сандерса Getty Images

Для українця все закінчилося страшенно погано. Сандерс коротким жорстким ударом лівою за 33 секунди до кінця першого раунду відправив Кличка на настил рингу. Вже тоді можна було фіксувати нокаут. Але рефері, мабуть, був персональним фаном Володимира, тому повільно відраховував рахунок і дозволив йому піднятися. Виявилося, що це була ведмежа послуга. Коррі встиг відправити чинного чемпіона на настил рингу ще раз у першому раунді. За хвилинну перерву українець не встиг відновитися. У підсумку у другому раунді південноафриканець ще двічі відправив Кличка в нокдаун. Все було закінчено за 27 секунд після початку другого раунду. Коррі Сандерс переміг нокаутом.

Фактично, це було жорстоке побиття українця. 11 500 глядачів були обурені короткочасністю бою та несподіваним результатом і своє обурення висловлювали оглушливим свистом.

Американський журнал The Ring назвав цей бій головним розчаруванням 2003 року.

Помста за брата-3

У контракті на бій Кличко – Сандерс був пункт про матч-реванш, якщо українець програє. Проте в професійному боксі все змінюється швидко. Віталій Кличко влітку 2003 року несподівано отримав шанс побитися з Ленноксом Льюїсом. Після їхнього епічного поєдинку Леннокс заявив про завершення своєї професійної боксерської кар’єри. Сандерс відмовився від титулу WBO, щоб спробувати завоювати престижніший чемпіонський пояс WBC у поєдинку з Кличком-старшим.

Поєдинок почали називати Помста за брата-3.

Перша серія цієї саги відбулася в листопаді 2000 року, коли через 6 місяців після поразки Віталія від Кріса Берда, Володимир вийшов і взяв реванш в американця.

Друга серія – у грудні 2001 року, коли Віталій нокаутував Росса П’юріті, помстившись таким чином американцеві за поразку, якої той завдав Володимиру в 1998 році в Києві.

Ера Кличка: перша помста за брата та унікальний рекорд в історії гевівейту

24 квітня 2004 року Віталій Кличко виходив в ринг Staples Center в Лос-Анджелесі. Суперник – Коррі Сандерс, на кону – вакантний титул WBC, який залишив після себе Леннокс Льюїс. Саме з Ленноксом українець провів бій на тій же арені за 10 місяців до цього і цей поєдинок був визнаний спочатку боєм року, а потім і боєм десятиріччя у важкій вазі.

А буквально за два тижні до цього в Лас-Вегасі Володимир Кличко несподівано програв нокаутом американцеві Ламону Брюстеру.

Тож старшому з братів потрібно було взяти іміджевий реванш за всю родину. І Віталію це вдалося.

Віталій Кличко проти Коррі Сандерса у 2004 році Getty Images

Хоча спочатку було дуже важко. Сандерс спробував повторити то, що зробив в поєдинку з Володимиром – нокаутувати українця в ранніх раундах. Коррі діяв агресивно і заслужено виграв перший раунд. Виникло питання, чи зможе українець витримати такий напір південноафриканця. Кличко зміг, а в другій половині бою вже мав неабияку перевагу. Хоча навіть у восьмому раунді удари Сандерса несли небезпеку.

"В поєдинку з Коррі я позбувся 5 кг ваги, і це найбільший показник в моїй професійній боксерській кар'єрі – пригадував у розмові з автором цих рядків Віталій Кличко. – Вразила і стійкість Сандерса. Витримати таку кількість ударів – це просто неймовірно. Я його бив-бив, а він все не падав".

Закінчилося все у 8 раунді, коли українець бив південноафриканця, а той вже не відповідав. Задля збереження здоров’я Сандерса суддя зупинив побиття. Коррі все-таки довелося їхати в лікарню після бою. Коли рефері підіймав руку Віталію, 17 230 глядачів на арені голосно плескали новому чемпіону світу WBC. На американському телеканалі НВО трансляцію поєдинку в середньому дивилися 3,3 мільйона користувачів.

Трагедія в ресторані та подяка від вдови Сандерса

Після закінчення професійної боксерської кар'єри Коррі Сандерс повернувся до своєї професії поліціянта.

22 вересня 2012 року ексчемпіон світу разом з 15-річною донькою вирушив на святкування дня народження племінника в ресторан у передмісті Преторії. Під час заходу в ресторані сталося збройне пограбування. Сандерс наказав доньці лягти на підлогу і прикинутися мертвою, додатково прикривши її власним тілом. Донька була врятована, а Коррі отримав дві кулі. Перша влучила в руку, друга – у шлунок. Сандерс помер в лікарні наступного дня.

Після похорон родина Коррі Сандерса зробила несподівану заяву, подякувавши за фінансову допомогу братам Кличкам.

"Я з жалем і великою гіркотою дізнався про те, що трапилося з Коррі Сандерсом, – трохи пізніше розповів автору цих рядків Володимир Кличко. – На знак поваги до свого колишнього суперника ми з Віталієм зробили для його сім'ї все, що могли. Деталей у стилі "чия ідея", "скільки дали", я торкатися не буду. Хіба це важливо на тлі такої трагедії? Повторюся, для мене це була новина, що шокує. Безглузда смерть від рук бандитів. Я вдячний Коррі Сандерсу за той урок, який він дав мені у березні 2003 року. А для Віталія поєдинок із Коррі Сандерсом був одним із визначальних у його кар'єрі – нагадаю, мій брат тоді став чемпіоном світу WBC. Тож і для мене, і для мого брата Коррі Сандерс був одним із найвагоміших суперників".

Історія дня. Як Кличко повернув до життя свого колишнього суперника