Через спеку організатори спринту в Нове-Мєсто знову змінили правила: як стартуватимуть українки

Через високу температуру в Нове-Мєсто-на-Мораве та очікувані складні умови траси організатори жіночої спринтерської гонки вирішили розпочати змагання за альтернативною груповою системою старту (як це передбачено правилами IBU).

Подібна ситуація відбулася вчора перед стартом чоловічого спринту. Аби змагатися на більш-менш не розбитій лижами трасі, лідери рейтингу особисто обирають собі стартову групу.

Таким чином, змінилися стартові номери українських біатлоністок:

29. Юлія Джима

34. Христина Дмитренко

50. Олена Городна

77. Ірина Петренко

97. Дарина Чалик

Раніше старт-лист збірної України мав такий вигляд:

18. Юлія Джима

19. Христина Дмитренко

35. Олена Городна

77. Ірина Петренко

97. Дарина Чалик

Жіночий спринт розпочнеться о 19:25 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Напередодні відбулася чоловіча спринтерська гонка. Найкращим серед наших біатлоністів став Дмитро Підручний, який завершив гонку 35-м. Недалеко від нього розташувався Віталій Мандзин з 38-м результатом. Антон Дудченко та Артем Тищенко взагалі опинилися за межами топ-50.