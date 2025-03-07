Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Через спеку організатори спринту в Нове-Мєсто знову змінили правила: як стартуватимуть українки

Олексій Мурзак — 7 березня 2025, 16:36
Через спеку організатори спринту в Нове-Мєсто знову змінили правила: як стартуватимуть українки
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Через високу температуру в Нове-Мєсто-на-Мораве та очікувані складні умови траси організатори жіночої спринтерської гонки вирішили розпочати змагання за альтернативною груповою системою старту (як це передбачено правилами IBU).

Подібна ситуація відбулася вчора перед стартом чоловічого спринту. Аби змагатися на більш-менш не розбитій лижами трасі, лідери рейтингу особисто обирають собі стартову групу.

Читайте також :
Спека диктує правила: у Нове-Мєсто змінюють стартові номери – як це впливає на результати?

Таким чином, змінилися стартові номери українських біатлоністок:

  • 29. Юлія Джима
  • 34. Христина Дмитренко
  • 50. Олена Городна
  • 77. Ірина Петренко
  • 97. Дарина Чалик

Раніше старт-лист збірної України мав такий вигляд:

  • 18. Юлія Джима
  • 19. Христина Дмитренко
  • 35. Олена Городна
  • 77. Ірина Петренко
  • 97. Дарина Чалик

Жіночий спринт розпочнеться о 19:25 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Напередодні відбулася чоловіча спринтерська гонка. Найкращим серед наших біатлоністів став Дмитро Підручний, який завершив гонку 35-м. Недалеко від нього розташувався Віталій Мандзин з 38-м результатом. Антон Дудченко та Артем Тищенко взагалі опинилися за межами топ-50.

Юлія Джима Кубок світу з біатлону Нове Место Ірина Петренко Христина Дмитренко Олена Городна Дарина Чалик

Юлія Джима

Нове-Мєсто. Жіночий спринт: онлайн-трансляція
Визначився склад збірної України на жіночий спринт у Нове Место
Ностальгія за звитягами Підгрушної та сестер Семеренко. Прев’ю Кубку світу в Нове Место
Відомо, хто з біатлоністів представить Україну на чемпіонаті світу серед військових
Підручний та Джима завершили втішні гонки на Skidskyttekampen-2025

Останні новини