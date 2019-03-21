Українка побореться за вихід до півфіналу

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька переграла п'яту ракетку ITF на турнірі в Японії.

У матчі другого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українка здолала бельгійку Лару Сальден - 6:2, 3:6, 6:2.

У чвертьфіналі суперницею Лопатецької стане Лі Хуачжень з Тайваню, яка посідає другу позицію в цій класифікації. У другому колі тайванка впевнено перемогла шосту сіяну Аріну Родіонову - 6:1, 6:2.

У попередньому раунді українка переграла першу сіяну на турнірі.

Дар'я проведе другий поспіль чвертьфінал в Японії. Минулого тижня 15-річна харків'янка стала чемпіонкою 25-тисячника в Нісітамі.

Нагадаємо, Даяна Ястремська здобула перемогу над росіянкою в першому колі на турнірі в Маямі.

Джерело - Чемпіон.