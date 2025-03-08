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Кроуфорд пояснив, чому Канело уникає бою з Бенавідесом

Олександр Булава — 8 березня 2025, 11:12
Кроуфорд пояснив, чому Канело уникає бою з Бенавідесом
Сауль Канело Альварес
Getty Images

Володар титулу WBA в першій середній вазі Теренс Кроуфорд вважає, що чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса не хоче боксувати з Девідом Бенавідесом, оскільки той не поважав його.

Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.

"Подивіться на історію Канело і всіх неповажних бійців, які його викликали. Їх було багато, але він бився з усіма цими хлопцями. Від Мозлі до Лари, Джейкобса і Сондерса.

Ці хлопці були нешанобливі, але він все одно з ними бився. У цьому випадку на рингу мали зустрітися два мексиканці, а один із них повівся нешанобливо. Альварес, найімовірніше, сприйняв це як особисту образу, а не спортивну.

Тому він сказав, що не хоче платити Бенавідесу. Він зробив це тільки тому, що дійсно образився", – зазначив Кроуфорд.

Альварес в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів. Наступний його бій відбудеться у травні проти Вільяма Скула.

Бенавідес на початку лютого переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів. Очікується, що наступний бій він проведе проти росіянина Дмитра Бівола.

Сауль Канело Альварес Давид Бенавідес

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