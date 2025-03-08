Кроуфорд пояснив, чому Канело уникає бою з Бенавідесом

Володар титулу WBA в першій середній вазі Теренс Кроуфорд вважає, що чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса не хоче боксувати з Девідом Бенавідесом, оскільки той не поважав його.

Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.

"Подивіться на історію Канело і всіх неповажних бійців, які його викликали. Їх було багато, але він бився з усіма цими хлопцями. Від Мозлі до Лари, Джейкобса і Сондерса. Ці хлопці були нешанобливі, але він все одно з ними бився. У цьому випадку на рингу мали зустрітися два мексиканці, а один із них повівся нешанобливо. Альварес, найімовірніше, сприйняв це як особисту образу, а не спортивну. Тому він сказав, що не хоче платити Бенавідесу. Він зробив це тільки тому, що дійсно образився", – зазначив Кроуфорд.

Альварес в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів. Наступний його бій відбудеться у травні проти Вільяма Скула.

Бенавідес на початку лютого переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів. Очікується, що наступний бій він проведе проти росіянина Дмитра Бівола.