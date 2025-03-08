Український воротар може замінити Едерсона в Манчестер Сіті

Манчестер Сіті працює над кількома варіантами заміни бразильського воротаря Едерсона, майбутнє якого у клубі виглядає сумнівним.

Про це повідомляє TBR Football.

У бразильського голкіпера влітку 2026 року закінчується контракт, хоча не виключається нова угода. Минулого літа він був відкритий до переїзду в клуб із Саудівської Аравії й цей інтерес досі залишається сильним.

Серед потенційних кандидатів на заміну Едерсону керівництво Сіті розглядає Жоана Гарсії з Еспаньйола, Люка Шевальє з Лілля, Анатолія Трубін з Бенфіки та Дзіона Судзукі з Парми. Також не виключається "другий номер" клубу Штефан Ортега, який може стати основним воротарем.

У поточному сезоні в активі українського воротаря 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль". Напередодні він повернувся у стартовий склад команди на матч з Барселоною, після того, як пропустив дві поспіль гри проти Боавішти та Браги. Тоді його заміняв Самуел Соареш. Раніше тренер Бенфіки прокоментував тимчасову відсутність Трубіна.