Гвардіола: Я радий за успіхи Алонсо та Компані

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував успіхи в кар'єрі Хабі Алонсо та Венсана Компані, які у різний час працювали з іспанцем.

Слова фахівця наводить TNT Sports.

"Я дуже радий за своїх вихованців, адже більшість з них – мої друзі. Дійсно щасливих, що у них все складається добре. Зрозуміло, що Хабі Алонсо або Венсан Компані тільки розпочинають свій шлях, але ми вже бачимо їх шалений успіх. У їх розвитку я бачу себе", – розповів Гвардіола.

Зазначимо, що у різний час помічниками наставника Сіті були Венсан Компані та Мікель Артета, які тренують зараз Баварію та Арсенал, а Хабі Алонсо грав під керівництвом Гвардіоли в мюнхенському колективі.

Раніже Жузеп висловився про строки повернення Родрі після важкої травми зв'язок.