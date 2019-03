Федерер виграв 100-й титул у кар'єрі

Швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв турнір ATP в Дубаї. У фінальному поєдинку швейцарець виявився сильнішим за представника Греції Стефаноса Ціціпаса.

У першому сеті Роджер зробив один брейк і переміг 6:4. У другій партії Федерер знову взяв один гейм на подачі суперника і з першого ж матч-бол завершив гру - 6: 4.

Зустріч тривала 1 годину і 11 хвилин. За цей час Роджер зробив 6 ейсів і жодної подвійної помилки.

Відзначимо, що Федерер виграв 100-й титул в одиночному розряді за 22 роки на корті. Швейцарець вперше тріумфував у 19-річному віці в Мілані в 2001 році. Також Роджер 20 разів перемагав на турнірах Великого шолома.

Більше Федерера вигравав тільки американець Джиммі Коннорс (109 титулів).

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

2 березня

ATP World Tour 500

Призовий фонд – 2 887 895 долларів

Відкритий корт, хард

Фінал

Роджер Федерер – Стефанос Циципас 6:4|6:4

100 NOT OUT FOR @rogerfederer ‼️#RF100 pic.twitter.com/LIMXPwHUxG