Таловєров не допоміг Плімуту уникнути вильоту з Чемпіоншипа

Плімут із українським захисником Максимом Таловєровим у складі вилетів із Чемпіоншипа до третього дивізіону англійського футболу, Ліги 1. У заключному турі команда вдома програла Лідсу 1:2 і не зуміла уникнути пониження у класі.

Таловєров у цьому матчі вийшов у основі Плімута та провів на полі всі 90 хвилин. Переможний гол у складі Лідса забив ексгравець Шахтаря Манор Соломон.

Плімут із 46 очками в активі завершив чемпіонат на передостанньому, 23 місці. Також у Лігу 1 вилетіли Кардіфф і Лутон, який ще минулого сезону грав у АПЛ.

Переможцем сезону в Чемпіоншипі став Лідс, який набрав 100 очок і за додатковими показниками випередив Бернлі. Обидві команди отримали прямі путівки в АПЛ.

За третє місце в елітному дивізіоні посперечаються Шеффілд Юнайтед, Сандерленд, Ковентрі та Брістоль Сіті, які зіграють в плейоф.

Нагадаємо, 24-річний Таловєров приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.