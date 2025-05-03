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Таловєров не допоміг Плімуту уникнути вильоту з Чемпіоншипа

Олег Дідух — 3 травня 2025, 16:50
Таловєров не допоміг Плімуту уникнути вильоту з Чемпіоншипа
Максим Таловєров
Getty Images

Плімут із українським захисником Максимом Таловєровим у складі вилетів із Чемпіоншипа до третього дивізіону англійського футболу, Ліги 1. У заключному турі команда вдома програла Лідсу 1:2 і не зуміла уникнути пониження у класі.

Таловєров у цьому матчі вийшов у основі Плімута та провів на полі всі 90 хвилин. Переможний гол у складі Лідса забив ексгравець Шахтаря Манор Соломон.

Плімут із 46 очками в активі завершив чемпіонат на передостанньому, 23 місці. Також у Лігу 1 вилетіли Кардіфф і Лутон, який ще минулого сезону грав у АПЛ.

Переможцем сезону в Чемпіоншипі став Лідс, який набрав 100 очок і за додатковими показниками випередив Бернлі. Обидві команди отримали прямі путівки в АПЛ.

За третє місце в елітному дивізіоні посперечаються Шеффілд Юнайтед, Сандерленд, Ковентрі та Брістоль Сіті, які зіграють в плейоф.

Нагадаємо, 24-річний Таловєров приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

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