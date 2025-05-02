Неймовірний ажіотаж: на бій Усик – Дюбуа за три дні купили понад 65 тисяч квитків

ВІП-квиток на мегафайт коштує понад 140 тисяч гривень

Продаж квитків на бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті виправдовує найсміливіші очікування організаторів івенту.

За інформацією Чемпіона, вже продано понад 65 тисяч квитків. Нагадаємо, легендарний Вемблі вміщує 90 тисяч місць.

Онлайн-продаж квитків стартував у середу вдень. Кореспондент Чемпіона теж вирішив провести експеримент, ставши в чергу та отримав № 21 231!

Попри високу ціну (ВІП-місця коштують 2524 фунти, що дорівнює 140 385 гривням за квиток за курсом НБУ), десятки тисяч квитків були продані ще в перший день. Для порівняння, найдешевші квитки коштували 65 фунтів, що дорівнює 3600 гривень.

Тобто, зараз можна з комфортною впевненістю передбачати, що ввечері 19 липня на 90-тисячному футбольному стадіоні "Вемблі" буде аншлаг. Більшість з фанів боксу, які прийдуть на стадіон, будуть, звісно, британці. Але, враховуючи, що після початку повномасштабної війни до Великої Британії переїхали майже 200 тисяч українців, Олександр Усик точно не залишиться без підтримки земляків.

Принаймні, два роки тому на матчі Англія – Україна на Вемблі синьо-жовту дружину підтримували близько 4500 українців (в міжнародних футбольних матчах гостьова квота зазвичай складає 5 відсотків від загальної кількості місць на стадіоні й тоді вона була повністю викуплена).

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І на відміну від футбольної збірної України, Усик має набагато кращу статистику протистоянь з британськими боксерами. На професійному рингу Олександр провів 7 боїв з британцями та всі 7 виграв. Жертвами українця стали Тайсон Ф’юрі (двічі), Ентоні Джошуа (двічі), Даніель Дюбуа (влітку 2023 року), Дерек Чісора та Тоні Белью.

Максим Розенко, Чемпіон