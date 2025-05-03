Пошкодження все зіпсувало: Бондарев проїхав першу гонку в новому сезоні італійської Ф-4

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев фінішував за межами очкової зони під час першої гонки дебютного етапу сезону італійської Формули-4.

Українець стартував п'ятим, однак пропустив суперника, який здобув перевагу через фальстарт. Під час атаки за 4 місце Бондарев помилився та зламав переднє антикрило, через що почав втрачати позиції.

Олександру довелося їхати на піт-стоп за заміною переднього антикрила, що відкинуло його в кінець пелетону. У підсумку Бондарев піднявся на 22 сходинку, де й завершив перший заїзд.

Уже завтра, 4 травня, об 11:55 український гонщик проведе свою другу гонку, де зможе поборотися за прохід до фінального заїзду, куди кваліфікуються 36 з 41 пілота, що беруть участь у Гран-прі.

Нагадаємо, що перший етап італійської Формули-4 відбувається вже цими вихідними.

Проходить етап на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі, тут же буде і завершуватися чемпіонат на Гран-прі, що відбудеться з 10 по 12 жовтня. Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки, які визначать найкращих пілотів, конструкторів та новачків сезону.