Японія – Україна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу

Завтра, 1 травня, збірна України з хокею зіграє матч 5 туру чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA. Суперником буде збірна Японії.

Початок зустрічі – 12:30. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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У стартовому поєдинку "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України.

Третій поєдинок збірна України провела на чудовому рівні, розгромивши збірну Румунії (4:0).

У четвертому національна збірна переломила хід гри проти Польщі і наблизилася до повернення в еліту.

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Японія розпочала турнір із двох поразок в основний час від Італії (1:4) та Польщі (1:2). Представники Азії лише в овертаймі програли Великій Британії (4:5), а перед матчем з Україною взяли три очки в поєдинку з Румунією і забезпечили собі місце в еліті.

Нагадаємо, колектив Дмитра Христича провів три товариські матчі під час підготовки до ЧС-2025. Кілька днів тому "синьо-жовті" з футбольним рахунком обіграли збірну Японії.

Перед цим був тренувальний збір у Польщі, де вдалося провести дві товариські гри проти місцевої збірної – у першому матчі збірна України здобула мінімальну перемогу, а на наступний день тріумфатором стала збірна Польщі.

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Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні IА пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.