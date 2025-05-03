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Овчаренко став переможцем турніру ITF в Італії у парному розряді

Станіслав Матусевич — 3 травня 2025, 16:44
Овчаренко став переможцем турніру ITF в Італії у парному розряді
Олександр Овчаренко
ФТУ

Український тенісист Олександр Овчаренко разом з іспанцем Карлосом Санчесом Ховером стали переможцями в парномурозряді турніру серії ITF M25 в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула. У фінальному матчі вони перемогли пару Чіраг Духан (Індія)/Лаутаро Агустін Фалабелья (Аргентина).

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 10-3.

За гру Овчаренко та Ховер не подавали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 3 брейки. Їхні суперники виконали 4 ейси, 1 раз помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

ITF М25, Santa Margherita di Pula
Санта-Маргеріта-ді-Пула, Італія, грунт
Призовий фонд: $25,000
Фінал парного розряду, 3 травня

Олександр Овчаренко (Україна)/Карлос Санчес Ховер (Іспанія) – Чіраг Духан (Індія)/Лаутаро Агустін Фалабелья (Аргентина) 6:4, 3:6, 10-3

23-річний Овчаренко 19 раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув 9 титул. У поточному сезоні це перший успіх для українця.

Нагадаємо, що в одиночному розряді жіночого турніру в Санта-Маргеріта-ді-Пула у фінал вийшла Олександра Олійникова.

ITF Олександр Овчаренко

Олександр Овчаренко

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