Найкраща тенісистка планети змінила тренера

Джермейн Дженкінс стане новим тренером японської тенісистки Наомі Осаки, якій через півтора тижня доведеться захищати титул на турнірі в Індіан-Веллсі.
Про це повідомила сама спортсменка у своєму Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Had a great dinner with the team ❤️ also taking this moment to thank @jarmaij for joining us and coming on board lol 😊🙌
Відзначимо, що з 2015 року до кінця минулого сезону американець працював спаринг-партнером у Вінус Вільямс, а його молодший брат Джамар нині допомагає на тренуваннях Серені Вільямс.
Нагадаємо, Осака припинила співпрацю з Сашою Баіном в першій половині лютого. Саме з німцем Наомі виграла всі свої три титули: BNP Paribas Open, US Open і Australian Open.
Також повідомлялося, що японка конфліктувала зі своїм колишнім тренером.
Джерело - Чемпіон.