Найкраща тенісистка планети змінила тренера

Джермейн Дженкінс стане новим тренером японської тенісистки Наомі Осаки, якій через півтора тижня доведеться захищати титул на турнірі в Індіан-Веллсі.

Про це повідомила сама спортсменка у своєму Instagram.

Відзначимо, що з 2015 року до кінця минулого сезону американець працював спаринг-партнером у Вінус Вільямс, а його молодший брат Джамар нині допомагає на тренуваннях Серені Вільямс.

Нагадаємо, Осака припинила співпрацю з Сашою Баіном в першій половині лютого. Саме з німцем Наомі виграла всі свої три титули: BNP Paribas Open, US Open і Australian Open.

Також повідомлялося, що японка конфліктувала зі своїм колишнім тренером.

Джерело - Чемпіон.