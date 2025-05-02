Рекорду не буде: О'Салліван у півфіналі чемпіонату світу програв "аматору"

Завершився перший півфінал World Snooker Championship 2025 між Ронні О'Салліваном (5) і Чжао Сіньтунем (а).

Перемогу святкував китаєць з рахунком 17:7. Він – перший фіналіст чемпіонату світу.

Перша сесія завершилася внічию – 4:4. У другій сесії "ракета" провалився. О'Салліван програв усі 8 фреймів, чим подарував солідний гандикап опоненту.

Вечірній відрізок поєдинку Ронні почав чудово, взявши дві партії поспіль. Хоча, ймовірно, сам Чжао виклався не на повну: кілька фолів, авантюрні удари.

Але навіть за 12:6 слабко вірилося в повернення. Так і сталося. Сіньтун до кінця зустрічі віддав О'Саллівану лише 1 фрейм.

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/2 фіналу

Чжао Сіньтун (Китай) – Ронні О'Салліван (Англія) 17:7 (4:4, 8:0, 5:3)

𝗪𝗢𝗪 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗭𝗛𝗔𝗢 🌀



Zhao Xintong completes a comprehensive rout of Ronnie O’Sullivan with a session to spare! 👀 #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/IhuuaQFjTk — Live Snooker (@Livesnooker) May 2, 2025

𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐗𝐢𝐧𝐭𝐨𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥! 👏



O'Sullivan is beaten with a session to spare at the Crucible for only the second time, the first in 1994 🤯#WorldChampionship pic.twitter.com/My55ue34IG — TNT Sports (@tntsports) May 2, 2025

Зазначимо, що 28-річний Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році, втратив професійний статус.

Хоча він не був безпосередньо звинувачений у таких зустрічах, його причетність до ставок призвела до відсторонення від професійного туру.

49-річний О'Салліван 7 разів ставав чемпіоном світу. Стільки ж перемог у театрі "Крусібл" здобув і Стівен Хендрі. Очікувалося, що Ронні продовжує кар'єру лише заради того, щоб вийти в одноосібні лідери за чемпіонствами.

Востаннє "ракетра" здобув головний трофей ще в 2022 році. Після цього два роки поспіль покидав першість в 1/4 фіналу.

В іншій дуелі 1/2 фіналу путівку до головного матчу виборюють лідер світового рейтингу Джадд Трамп і 50-річний валлієць Марк Вільямс. Рахунок після двох сесії рівний – 8:8.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.