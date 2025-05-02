Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Рекорду не буде: О'Салліван у півфіналі чемпіонату світу програв "аматору"

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 23:26
Рекорду не буде: О'Салліван у півфіналі чемпіонату світу програв аматору
Чжао Сіньтун
https://x.com/WeAreWST

Завершився перший півфінал World Snooker Championship 2025 між Ронні О'Салліваном (5) і Чжао Сіньтунем (а).

Перемогу святкував китаєць з рахунком 17:7. Він – перший фіналіст чемпіонату світу.

Перша сесія завершилася внічию – 4:4. У другій сесії "ракета" провалився. О'Салліван програв усі 8 фреймів, чим подарував солідний гандикап опоненту.

Читайте також :
Востаннє так програвав підозрюваному в педофілії: О'Салліван вперше з 2006 року за сесію не взяв жодного фрейму

Вечірній відрізок поєдинку Ронні почав чудово, взявши дві партії поспіль. Хоча, ймовірно, сам Чжао виклався не на повну: кілька фолів, авантюрні удари.

Але навіть за 12:6 слабко вірилося в повернення. Так і сталося. Сіньтун до кінця зустрічі віддав О'Саллівану лише 1 фрейм.

Більярд – World Snooker Championship 2025
1/2 фіналу

Чжао Сіньтун (Китай) – Ронні О'Салліван (Англія) 17:7 (4:4, 8:0, 5:3)

Зазначимо, що 28-річний Чжао для проходу в основну стадію ЧС-2025 подолав усі 4 кваліфікаційні раунди. Справа в тому, що він через 20-місячну дискваліфікацію, пов'язану з участю в скандалі з договірними матчами у 2023 році, втратив професійний статус. 

Читайте також :
Сіньтун: О'Салліван – мій кумир, у дитинстві я дивився його матчі

Хоча він не був безпосередньо звинувачений у таких зустрічах, його причетність до ставок призвела до відсторонення від професійного туру.

49-річний О'Салліван 7 разів ставав чемпіоном світу. Стільки ж перемог у театрі "Крусібл" здобув і Стівен Хендрі. Очікувалося, що Ронні продовжує кар'єру лише заради того, щоб вийти в одноосібні лідери за чемпіонствами.

Востаннє "ракетра" здобув головний трофей ще в 2022 році. Після цього два роки поспіль покидав першість в 1/4 фіналу.

В іншій дуелі 1/2 фіналу путівку до головного матчу виборюють лідер світового рейтингу Джадд Трамп і 50-річний валлієць Марк Вільямс. Рахунок після двох сесії рівний – 8:8. 

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

снукер Ронні О'Салліван Чемпіонат світу зі снукеру

снукер

Востаннє так програвав підозрюваному в педофілії: О'Салліван вперше з 2006 року за сесію не взяв жодного фрейму
Шок у "Крусіблі": О'Салліван програв другу сесію півфіналу з рахунком 0:8
Він дуже вибагливий: майстер розповів, як О'Салліван підбирає кий для гри
Сіньтун: О'Салліван – мій кумир, у дитинстві я дивився його матчі
Бресель: Трамп – неймовірний, він на іншому рівні

Останні новини