Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО

Шоста ракетка світу (WTA) Еліна Світоліна і її хлопець, який утримує двадцять третій рядок рейтингу (АТР) Гаель Монфіс вирішили записати своїм фанатам відео з турніру в Дубаї, проте легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер раптово підійшов ззаду і пожартував над парою.

Світоліна і Монфіс: "Всім привіт, ми в Дубаї, відмінно проводимо час. Насолоджуємося компанією один одного. Просто хотіли з вами привітатися. Неймовірно бути тут." Федерер: "Привіт як тут поживає ваш спільний акаунт у Instagram?"

Джерело - Чемпіон.

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