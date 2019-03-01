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Шахтар оголосив про перехід Тете

Вчора 14:57 924
Шахтар хотів переманити Циганкова
Вчора 23:11 1740
Вболівальники Зірки мітингували за порятунок клубу
Вчора 13:54 454
Форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України. ВІДЕО
Вчора 12:33 3369
Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО
Вчора 08:43 1840
Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020
Вчора 08:03 1334
Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії
27.02.2019 23:51 1690
Реал - Барселона 0:3. Як це було
27.02.2019 23:50 4259
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
27.02.2019 13:58 849
Світоліна: Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі
27.02.2019 13:36 1794
Навколо спорту
Блоги
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 07:00 786
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 01:58 688
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:43 1532 2
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби Максим Буйдин
Вчора 19:15 1815
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз Максим Буйдин
Вчора 18:33 1451
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:18 581
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 16:25 607
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 15:44 1218
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:36 682 2
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 1348
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО
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27.02.2019 23:40 1804
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 23:17 879
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
27.02.2019 20:58 559
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО
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27.02.2019 19:39 855
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО
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Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО
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27.02.2019 13:58 849
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Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО

Шоста ракетка світу (WTA) Еліна Світоліна і її хлопець, який утримує двадцять третій рядок рейтингу (АТР) Гаель Монфіс вирішили записати своїм фанатам відео з турніру в Дубаї, проте легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер раптово підійшов ззаду і пожартував над парою.

Світоліна і Монфіс: "Всім привіт, ми в Дубаї, відмінно проводимо час. Насолоджуємося компанією один одного. Просто хотіли з вами привітатися. Неймовірно бути тут."

Федерер: "Привіт як тут поживає ваш спільний акаунт у Instagram?"

 
 
 
 
 
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Just a little hello from Dubai featuring a special guest @rogerfederer 😊🧩🧩

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Джерело - Чемпіон.

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#Світоліна, #Федерер, #Монфіс
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