Миколенко вийде в основі Евертона на матч 35 туру АПЛ

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко потрапив у основний склад Евертона на домашній матч 35 туру АПЛ проти Іпсвіча.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Склади команд:

Евертон: Пікфорд, Паттерсон, О’Браєн, Брентуейт, Миколенко, Гарнер, Гейє, МакНіл, Алькарас, Ндіайє, Бето

Іпсвіч: Палмер, Грівз, Берджесс, Вулфенден, О’Ші, Морсі, Тейлор, Енсісо, Чаплін, Хатчінсон, Делап

Евертон наразі посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ з 38 очками в активи. Іпсвіч передостанній, 19-й з 18 балами. Команда вже втратила шанси на збереження прописки в еліті.

Раніше Миколенко оцінив вплив Моєса на прогрес Евертона.