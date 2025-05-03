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Миколенко вийде в основі Евертона на матч 35 туру АПЛ

Олег Дідух — 3 травня 2025, 16:31
Миколенко вийде в основі Евертона на матч 35 туру АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко потрапив у основний склад Евертона на домашній матч 35 туру АПЛ проти Іпсвіча.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Склади команд:

Евертон: Пікфорд, Паттерсон, О’Браєн, Брентуейт, Миколенко, Гарнер, Гейє, МакНіл, Алькарас, Ндіайє, Бето

Іпсвіч: Палмер, Грівз, Берджесс, Вулфенден, О’Ші, Морсі, Тейлор, Енсісо, Чаплін, Хатчінсон, Делап

Евертон наразі посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ з 38 очками в активи. Іпсвіч передостанній, 19-й з 18 балами. Команда вже втратила шанси на збереження прописки в еліті.

Раніше Миколенко оцінив вплив Моєса на прогрес Евертона.

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