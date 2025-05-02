Довбик розповів, чи збирається повернутися в Жирону

Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик прокоментував інформацію ЗМІ щодо можливості повернення в каталонську Жирону.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією італійських видань, український нападник не виправдав очікувань керівництва Роми, тому клуб готовий відпустити українця в Жирону за суму щонайменше 30 млн євро, проте форвард заперечив цю інформацію.

Раніше стало відомо, що у Ромі визначилися зі списком недоторканних гравців, які точно не будуть продані за підсумками сезону 2024/25.

У список не потрапили капітан римлян Лоренцо Пеллегріні, з яким керівництво ніяк не може домовитися про новий контракт, а також Довбик та узбецький нападник Ельдор Шомуродов. Останніх двох клуб готовий продати, якщо отримає "правильну пропозицію".

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти за Рому у всіх турнірах.