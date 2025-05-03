Снігур із розгромом вийшла у фінал турніру ITF в Іспанії

Дар'я Снігур (147) вийшла у фінал турніру серії ITF W50, що проходить в іспанській Єклі.

У півфіналі змагання перша сіяна українка за 1 годину 11 хвилин розгромила француженку Аманден Есс (282) із рахунком 6:4, 6:0.

Снігур за гру 4 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та зробила 7 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 3 брейки.

ITF W50, Yecla

Єкла, Іспанія, хард

Призовий фонд: $40,000

Півфінал, 3 травня

Дар'я Снігур (Україна) – Аманден Есс (Франція) 6:4, 6:0

Це була друга зустріч суперниць, в обох перемогла українка. У вирішальному матчі змагань Дар'я зіграє проти ще однієї француженки, Армоні Тан (283).

Снігур вдруге цього року виступить у фіналі турніру ITF. У середині лютого вона не змогла стати чемпіонкою 60-тисячника у німецькому Альтенкірхені.

Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру в Єклі Снігур розгромила іспанку Лусію Льїнарес Домінго (1128), у другому колі розібралася з "нейтралкою" Алісою Октябрьовою (571), а у чвертьфіналі обіграла латвійку Камілу Бартоне (502).