ХІТ поступився Атлетику в першому матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги

У суботу, 3 травня, трьома поєдинками стартували чвертьфінальні серії плейоф Екстра-ліги України з футзалу.

Так, у першій зустрічі ігрового дня чинний чемпіон першості ХІТ зазнав поразки від Атлетика. Столична команда вигравала по ходу поєдинку 2:0 – дубль оформив Журба.

Втім, дніпровський колектив зібрався і по ходу другого тайму створив неймовірний камбек, тричі забивши у ворота суперника – усі м'ячі на рахунку Калашника.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

1/4 фіналу, 3 травня

ХІТ – Атлетик 2:3 (1:0)

Рахунок в серії 0:1

Голи: 1:0 – 21 Журба, 2:0 – 25 Журба, 2:1 – 26 Калашник, 2:2 – 28 Калашник, 2:3 – 39 Калашник

Сьогодні відбудуться ще два матчі:

SkyUp – Енергія

Сокіл – Ураган

Як відомо, у неділю, 27 квітня, відбувся фінальний поєдинок Кубку України з футзалу, в якому чинний володар трофея Ураган переграв Суху Балку.