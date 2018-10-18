Калініна впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Китаї

Ангеліна Калініна зіграє у чвертьфінальному матчі представницького тенісного турніру ITF у Сучжоу (Китай) із призовим фондом 100 тис дол.
У поєдинку другого раунду українська тенісистка розгромила у японку Харукі Кадзі - 6:1, 6:0,
В 1/4 фіналу 21-річна Калініна зустрінеться з китаянкою Хань Сіньюнь.
Сучжоу (Китай)
18 жовтня
одиночний розряд
Призовий фонд - $ 100,000
Ангеліна Калініна - Харукі Кадзі 6:1, 6:0
Нагадаємо, на турнірі в Москві в першому ж колі програла Леся Цуренко.
Тим часом Ястремська несподівано для букмекерів виграла поєдинок другого кола на турнірі в Люксембурзі.
Джерело - Чемпіон.