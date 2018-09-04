Кривдниця Світоліної переграла чинну чемпіонку US Open

Латвійська тенісистка Анастасія Севастова пробилася в півфінал US Open, обігравши чинну чемпіонку Слоан Стівенс — 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 23 хвилини, за які Севастова зробила два ейси, одну подвійну помилку і реалізувала п'ять з восьми брейк-пойнтів. На рахунку Стівенс жодної подачі на виліт, одна подвійна помилка і два реалізованих брейк-пойнти.

У півфіналі Анастасія зіграє з переможницею пари Серена Вільямс - Кароліна Плішкова.

У четвертому колі Севастова переграла українку Еліну Світоліну.

Спонсор Світоліної пояснив чого не вистачає першій ракетці України.

Джерело - Чемпіон.