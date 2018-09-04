Спонсор Світоліної розповів чого не вистачає спортсменці

Спонсор Еліни Світоліної Юрій Сапронов поділився власною думкою, щодо виступів спортсменки цього сезону.

Цим він поділився на власній сторінці у Facebook.

"Щоб я побажав Еліні зараз?

1. Змінити тренерську команду. Є незрозумілий цикл 2-3 роки. 2-3 роки Себастян Матьє з командою, 2-3 роки Йен Хьюз з командою і минув час Тьєрі Аскьона з командою. Тьєрі, на мій погляд, вже нічого не може дати Світоліній. Їй потрібен ТОП тренер рівня Даррена Кехілла, це коштує від 500 000 євро на рік, і сім'я повинна піти на ці витрати.

2. Я б, набрав 3-4 кг м'язів, втрата ваги та підсушування не додала швидкості, але прибрала міць, якої було не так багато.

3. Швидше приймати рішення на корті (її гра через центр — це не невпевненість в ударах, це нерішучість через нерозуміння що я буду робити наступним ударом).

4. Модне бажання про те, що потрібен психолог, я не припускаю. Нам усім потрібен психолог", — написав Сапронов.

Нагадаємо, Світоліна вилетіла із розіграшу US Open на стадії 1/8 фіналу.

Натомість Цуренко вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу.

Джерело - Чемпіон.