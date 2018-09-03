Цуренко фаворит на шляху до чвертьфіналу US Open

Триває відкритий чемпіонат США з тенісу. Остання Українка на турнірі — Леся Цуренко, — побореться за путівку до чвертьфіналу.
Наша співвітчизниця змагатиметься з чешкою Маркетою Вондроушовою.
Спеціалісти букмекерської контори Фаворит вважають Лесю фаворитом зустрічі. На її перемогу дають коефіцієнт 1,53. Натомість перемогу чеської спортсменки оцінюють з коефіцієнтом 2,50.
Матч між тенісистками розпочнеться не раніше 22 години за Києвом.
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Маркета Вондроушова - Лесфя Цуренко
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вилетіла з розіграшу.
А от на юнацькому відкритому чемпіонаті США молода українка розпочала виступи з перемоги.
Джерело - Чемпіон.